Москва, , 08:11 — REGNUM Па итогам дня 13 марта нефть марки Brent подорожала на 7,43%, до $35,06. Всплеск волатильности на рынке наблюдался ближе к закрытию рынка на фоне выступления Дональда Трампа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Президент США объявил в стране чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса. Трамп заявил, что предоставит доступ к $50 млрд Фонда помощи при бедствиях.

Трейдеры покупками отреагировали на заявления Трампа, так как полагают что чрезвычайные меры помогут эффективно бороться с эпидемией. Сегодня, 16 марта, торги открылись резким падением на 6,5%, до $32,62.

Рынок отреагировал снижением на решение FOMC понизить ставку на 100 базисных пунктов до 0% — 0,25%. Падение было сдержанным, так как цена остается торговаться в диапазоне понедельника от 9 марта, когда цена упала на 30%, до $31,25.

По нефти ожидается продолжение бокового движения, поскольку сохраняется неопределённость с коронавирусом. В некоторых странах он распространяется очень быстро. Опасаясь осложнения ситуации на своих территориях власти ряда стран приняли решение ограничить въезд и выезд граждан.

16 марта нужно следить за тем, как откроются фондовые рынки Европы. Если падение будет сдержанным и цена на нефть в течение трех часов поле открытия выйдет в плюс, то она снова начнет восстанавливаться.

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