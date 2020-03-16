Кемерово, , 08:10 — REGNUM Из-за падения рубля в Кемеровской области резко подорожала бытовая техника.

По данным сайта ВашГород.ру, продавцы магазина одной из крупных цифровых сетей сообщили, что провели переоценку, после которой холодильники и телевизоры подорожали сразу на 10 тысяч рублей, существенно выросла в цене и другая техника. Другие магазины тоже отреагировали на рост курса доллара.

«Это коснулось даже тех партий, которые закуплены ещё до обвала отечественной валюты», — уточняет СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский рубль резко ослабел по отношению к доллару США и евро на фоне падения мировых цен на нефть.

По данным аналитика ИАЦ «Альпари» Владислава Антонова, рубль 13 марта с открытия торговой сессии перешёл в наступление на фоне подорожавшей нефти на торгах в Азии. На американской сессии укрепление российской валюты усилилось. Ситуации на мировых рынках капитала стабилизировалась.

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