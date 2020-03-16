Москва, , 08:06 — REGNUM Объявление в США чрезвычайного положения из-за COVID-19 и снижение почти до нуля ключевой ставки прокомментировал на своих интернет-ресурсах доктор экономических наук Никита Кричевский.

«Трамп объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса. Одной из мер режима ЧП объявлено то, что в течение пандемии коронавируса не будут начисляться проценты на займы на обучение в колледже.

В Москве Сергей Собянин объявил пандемию обстоятельством непреодолимой силы. Не сегодня-завтра режим ЧС будет введён по всей стране. Но ни процентных (ипотечных) каникул, ни тем более неначисления процентов мы не дождёмся. Хотя уже сейчас тысячи и тысячи россиян теряют свой заработок (и возможность уплачивать проценты банкирам) вследствие транспортного, логистического, туристического, образовательного, торгового, внешнеэкономического коллапса. Да что там, просто болеют или находятся в добровольной самоизоляции часто не по своей вине. О мизерности оплаты больничных многие знают лучше нашего. Кто-нибудь в правительстве об этом задумывается?» — отметил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Федеральная резервная система (ФРС) снизила базовую ставку, и теперь она упала почти до нуля. Это обстоятельство президент США Дональд Трамп назвал замечательным для страны событием.

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В проекте антикризисного плана российского правительства, с которым ознакомились «Вести», чиновники тоже предлагают поддержать население, бизнес, регионы и госкомпании. В частности, речь идёт о компенсации доходов людям, находящимся на карантине (за счет работодателей или листов временной нетрудоспособности), мониторинге ситуации в различных сферах.

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