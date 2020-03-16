Оренбург, , 07:53 — REGNUM Департамент строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга объявил конкурс на услуги по проведению ямочного ремонта дорог литой асфальтобетонной смесью. Начальная (максимальная) цена лота 999 тыс. рублей. Информация опубликована на портале zakupki.gov.ru.

Электронный аукцион назначен на 24 марта. Победитель, согласно условиям техзадания, обязан провести ямочный ремонт муниципальных дорог до 24 апреля.

Общий объем работ составит 453,58 квадрантных метра. Из них 181,43 квадратных метра отремонтируют с помощью литой асфальтобетонной смесью за 244 930,50 рубля. Еще 272,15 квадратных метра подвергнут ямочному ремонту литой асфальтобетонной смесью с подстилающим слоем из щебня за 754 073,22 рубля. Квадратный метр работ оценивается в 1350 рублей и 2770,80 рубля соответственно.

Напомним, из-за аномально теплой зимы дороги Оренбурга в 2020 году обнажились раньше обычного. Уже в феврале водители начали жаловаться на большое количество ям на муниципальных трассах. В конце февраля в городе провели экспресс-ремонт на отдельных участках. Однако в марте потребовался повторный ремонт. В мэрии отметили, что на работы выделялось 300 тыс. рублей, и подчеркнули, что после торгов и с установлением благоприятных погодных условий начнется основательный ямочный ремонт.