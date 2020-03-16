Тюмень, , 07:44 — REGNUM В Тюменской области на одного соискателя работы в службе занятости приходится три вакансии. Об этом сообщает издание «Вслух.ру».

Издание приводит статистику, которую ему предоставила служба занятости населения Тюменской области. В ведомство на 1 марта 2020 года обратилось 5 722 человека, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,7%. В банке областной службы занятости 17 тыс. 534 вакансии.

В основном работодателям необходимы сотрудники в строительной сфере, торговле и транспорте. Число учительских вакансий — 1 352, медицинских — 1 168. Много вакансий для охранников с зарплатой в 25 тыс. рублей и для водителей с оплатой труда в 29 тыс. рублей.

Самую высокую зарплату в 70 тыс. рублей работодатели предлагают монтажникам технологических трубопроводов.