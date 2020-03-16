Уфа, , 07:37 — REGNUM Муниципальное предприятие «Горзеленхоз» Уфы закупает у единственного поставщика крупную партию саженцев деревьев и кустарников. Обойдётся закупка в 25 472 833,47 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

16 марта 2020 года в базовый контракт, заключённый ещё осень 2019 года, внесли небольшие коррективы, изменив организационно-правовую форму заказчика.

В контракте отмечается, что «цена договора может быть изменена не более чем на 10% в случае изменения курса евро и доллара». Речь идёт о лоте из 489 наименований кустарников и растений, которые должны поставить в апреле-мае 2020 года, 489 растениях со сроком поставки — апрель-май 2021 года и 489, которые должны поставить в эти же месяцы 2022 года.

Поставит столице Башкирии саженцы ООО «Цветоград», существующее менее одного года. По данным ЕГРЮЛ, компания учреждена за пять месяцев до подписания базового контракта — в апреле 2019 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, владелец — Елена Гимранова, директор — Анрик Гимранов.

Гимранов совместно с Натальей Молчановой также являются владельцами ООО «Долина текс», работающего в той же сфере благоустройства ландшафта. Компания создана в апреле 2017 года. Её директор — Елена Гимранова.