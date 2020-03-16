Казань, , 06:42 — REGNUM За 2019 год к бизнес-омбудсмену Татарии с жалобами обращались более 1,8 тыс. предпринимателей, из которых 70 жаловались на уголовное преследование, передаёт ИА REGNUM.

Из доклада уполномоченного известно, что большой объём претензий был связан с кратным повышением «стоимости услуги по вывозу твёрдых коммунальных отходов» и изменением тарифа и способа начисления.

На втором месте по количеству обращений — жалобы на проведение проверок, а точнее конкретные «нарушения со стороны сотрудников контрольно-надзорных органов».

"В частности, предприниматели жалуются на блокировку расчётных счетов, а также повторное списание средств со счета в результате рассогласованности действий налоговой службы и службы судебных приставов», — отмечается в докладе.

Также стали чаще жаловаться на проверки Ростехнадзора.

Напомним, с середины марта 2020 года пост бизнес-омбудсмена занимает Фарид Абдулганиев — бывший министр экологии, а также экс-министр экономики, который неоднократно подвергался критике со стороны главы Татарии Рустама Минниханова.