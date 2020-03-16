16 марта 2020 | Время чтения 6 мин

К мэрии Москвы дольщики ЖК «Царицыно» ходят еженедельно, чтобы чиновники не забыли, что они есть и их многолетняя проблема пока так и осталась не решённой.

Анастасия Степанова, , 06:14 — REGNUM Необычный способ привлечь внимание к своей проблеме выбрали дольщики одного из московских жилых комплексов, застройщик которого — АО «Московский комбинат хлебопродуктов» обанкротился. Накануне возле мэрии Москвы дольщики ЖК «Царицыно» натянули верёвку, на которой разместили многочисленные отписки чиновников на их обращения. ИА REGNUM разбиралось, что случилось с ЖК и почему стройку не сдали вовремя.

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К мэрии Москвы дольщики ЖК «Царицыно» ходят еженедельно, чтобы чиновники не забыли, что они есть и их многолетняя проблема пока так и осталась не решённой. 14 марта 2020 года дольщики принесли с собой отписки, которые получают много лет. «Бездомный полк», натянув верёвку, фактически опоясал здание «ответами». Некоторые дольщики до счастливого новоселья так и не дожили. Об этом написано на плакатах участников мартовского мероприятия.

По открытым данным, свои квартиры уже 14 лет ждут почти 3,3 тыс. дольщиков.

О застройщике и его банкротстве

АО «Московский комбинат хлебопродуктов», которое инициировало проект ЖК «Царицыно», по данным ЕГРЮЛ, было учреждено в июле 1993 года с основным видом деятельности — производство муки из зерновых культур. Уставный капитал компании — 280 тыс. рублей. Директором был Игорь Пинкевич , имевший доли в ряде компаний, в том числе зерновой компании «Настюша» (на сегодня — банкрот).

Ещё в 2018 году в открытом письме к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной дольщики высказывали мнение, что изначально строительство жилья не самой профильной для стройотрасли компанией затевалось для использования привлечённых денег дольщиков «на погашение долгов своего основного бизнеса». Этим же письмом активисты пытались обратить внимание властей на компанию, которая страховала ответственность застройщика по его обязательствам.

В июне 2016 года группа кредиторов комбината подала банкротный иск к нему.

С октября 2017 года компанию взяли под наблюдение — первый этап процедуры несостоятельности. За время процедуры, которая продлевалась, в реестр поступили требования на общую сумму 6 322 703 487,43 рубля. Более того, временный управляющий выявил признаки преднамеренного банкротства.

В апреле 2018 года комбинат признали банкротом и начали в отношении него конкурсное производство. Формирование реестра кредиторов продолжается. Также в суд поступают претензии и от дольщиков, которые просят включить в реестр требование о передаче жилых и нежилых помещений.

В этой истории не обошлось без уголовного дела. В январе 2017 года директор комбината Игорь Пинкевич стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество». В октябре того же года его отправили под арест. Осенью 2019 года стало известно, что арест заменили на домашний, а расследование дела продолжено.

О новом застройщике

Решением мэрии для всех жилых корпусов «Царицыно» был выбран новый застройщик — АО «Мосотделстрой № 1». Достраивать их решено «за счёт бюджетных средств».

На официальном сайте компании уточняется, что она ведёт свою историю с создания одноимённого треста в феврале 1937 года.

По данным ЕГРЮЛ, АО работает в действующей правовой форме с апреля 2017 года, являясь наследником одноимённого ГУП. Уставный капитал компании — свыше 7,8 млрд рублей, число сотрудников — более 700. Директор — Владимир Егоров, который также с 2012 года возглавлял ГУП. У Егорова в активе есть также доли в двух компаниях Крыма — 50% в работающем с 2012 года в агросекторе ООО «Триплет» и ООО «Лесная мечта», которая существует с 2007 года и занимается строительством (Егоров получил 31,7% доли в 2016 году).

Возвращаясь к ЖК «Царицыно». Известно, что на сегодня в суд поданы заявления о расторжении договоров аренды по четырём участкам, ранее переданны первоначальному застройщику. На них власти города обещают построить семь соцобъектов для ЖК, в том числе три детсада и три школы.

Об обещаниях власти и реалиях

На официальном сайте мэрии уточняется, что изначально первый застройщик должен был сдать комплекс в 2012 году, но свои обязательства не исполнил. В первой очереди с 2013 по 2016 год было сдано только восемь корпусов из 15, а до ноября 2019 год ввод корпусов в ЖК «Царицыно» не осуществлялся. В декабре 2019 года 75 семей получили ключи, так как в ноябре были выданы разрешения на ввод в строй 12-го и 5.2 корпусов. Всего же ввод этих корпусов закроет проблему для свыше 150 долевых участников, но их-то несколько тысяч.

Казалось бы, что может не устроить дольщиков, ведь работы идут?

Уставших снимать жильё, жить на даче и по родным покупателей квартир в ЖК в первую очередь не устраивают сроки. Комментируя список работ, запланированных новым застройщиком на март 2020 года, они пишут:

«Хватит показывать планы и отчёты! Покажите реальную стройку!», «Это очередной плевок в сторону дольщиков? Что за объём работ на март на 31-м корпусе?! Там что, черепахи работают? Где полномасштабная стройка нашего дома??? Такими темпами мы даже к 2050 году в наши квартиры не въедем!!! Достройте уже наши дома! Сколько можно издеваться!!?», «Про фасады на корпусе 25 в планах нет».

Именно сроки завершения строительства вызывают больше всего тревог у долевых участников.

В феврале 2020 года активисты-дольщики обратились в генеральную прокуратуру, к президенту РФ и ряду иных лиц с просьбой «взять на контроль и защитить права участников строительства, оплативших квартиры по предварительным договорам купли-продажи, от мошеннических действий третьих лиц, «двойных продаж» и двойных записей на объект строительства в ЕГРН, разработать механизм оформления права собственности». Это вторая причина, почему дольщики не дают забыть о себе, проводя публичные акции.