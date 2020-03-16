Пекин, , 05:43 — REGNUM Выработка электроэнергии в Китае упала за первые два месяца 2020 года на 8,2% в годовом исчислении, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.

Производство электроэнергии за указанный период в Кита составило 1,03 трлн кВт/ч, сообщили в Национальном бюро статистики КНР. В частности, очень резко сократилась выработка гидроэлектроэнергии, которая рухнула на 11,9% в годовом исчислении.

Производство угольной электроэнергии упало на 8,9%, в то время как солнечной — взлетело на 12% против аналогичного периода 2019 года. За первые два месяца выработка ядерной и ветровой энергии снизилась на 2,2% и 0,2% соответственно.