Новосибирск, , 05:37 — REGNUM Власти Новосибирской области из-за распространения коронавируса решили усилить электронную торговлю. Об этом сообщил и.о. министра экономического развития региона Лев Решетников.

По словам чиновника, экономику региона сегодня более чем на треть составляют транспорт, логистика и торговля.

«Новосибирская область работает со 110 странами, в тройке лидеров — Китай, Германия, Казахстан. Внешнеторговый оборот Новосибирской области в 2019 году составил более 6 млрд долларов, при этом экспорт по итогам года на 300 млн долларов превысил импорт», — уточнил он.

В Новосибирской области составят рекомендации для внесения изменений в нормативно-правовую базу в сфере внешнеэкономической деятельности. Отмечается, что поправки коснутся работы таможенных органов, промышленности, санитарного, пограничного контроля и других направлений.