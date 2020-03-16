Магадан, Магаданская область, , 05:24 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов предложил упразднить одно из условий получения дальневосточной ипотеки под 2%.

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В ходе совещания с вице-премьером правительства Юрием Трутневым, Сергей Носов высказал пожелание жителей региона о том, что одно из условий получения льготной ипотеки необходимо изменить. В частности, речь идёт об обязательной прописке в купленной квартире. По мнению губернатора, такие условия будут способствовать оттоку населения из Магаданской области.

«Программа требует настройки небольшой, чтобы таких тенденций в дальнейшем не было. Я предлагаю не ставить это обязательным условием для дальневосточников. Жители Магаданской области, приобретая квартиру в ипотеку, например, во Владивостоке, не обязаны прописываться в ней на 5 лет, как сегодня это есть», — цитирует Носова «КолымаПлюс».

Юрий Трутнев пообещал рассмотреть этот вопрос подробнее.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные банки начали поднимать ставки по ипотеке на фоне экономической ситуации, вызванной падением цен на нефть и ослаблением рубля.