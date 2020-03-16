Москва, , 03:34 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал в удовлетворении иска банка «Возрождение» к госкорпорации «ВЭБ.РФ» и Министерству финансов России. Истец выдвигал несколько требований в своём иске, в том числе об обязании ведомства исключить банк «из реестра лиц, у которых имеется просроченная задолженность» перед государством. Решение суда ещё может быть оспорено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В удовлетворении исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд», — отметил в своём вердикте судья Каленюк.

Иск от банка к госкорпорации и Минфину РФ поступил в суд в конце сентября 2019 года. Банк требовал признать свои обязательства «по банковской гарантии перед Российской Федерацией не возникшими», а также прекращёнными. От Минфина РФ истец потребовал обязать «исключить банк «Возрождение» (ПАО) из реестра лиц, у которых имеется просроченная задолженность перед Российской Федерацией, в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу». В документах суда не уточняется, о какой банковской гарантии идёт речь.

Из открытых источников известно, что банк был поставщиком в 1240 госконтрактах на сумму свыше 13,648 млрд рублей и заказчиком свыше 250 контрактов на сумму 2,8 млрд рублей. В топ-5 его заказчиков — МУП «Метроэлектротранс» Волгограда, ПАО «Промсвязьбанк», минфин Нижегородской области, департамент финансов администрации Волгограда и АО «Прионежская сетевая компания».