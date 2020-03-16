Анадырь, , 03:29 — REGNUM Жители Чукотского автономного округа на начало марта 2020 года накопили задолженность по уплате штрафов, кредиторов, алиментов и другим платежам на 1,1 млрд рублей.

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«Самую большую долю в общей сумме задолженностей составляют долги за жилищно-коммунальные услуги — 25% или 280,5 млн рублей, долги физических и юридических лиц за банковские кредиты — 21,6% или 243 млн рублей, долги по алиментам — 9,6% или 107,7 млн рублей», — пишет ИА «Чукотка».

По данным судебных приставов, больше всего долгов у жителей Анадыря — свыше 365 млн рублей, в Билибинском районе — около 217 млн рублей, в Провиденском районе — около 188 млн рублей, в Анадырском — около 160 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области за один вечер с неплательщиков налогов была взыскана 501 тысяча рублей.