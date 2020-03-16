Астрахань, , 03:02 — REGNUM В рамках дела о банкротстве одной из старейших судостроительных верфей Астраханской области — ОАО «Судостроительный завод «Красные Баррикады» в реестр добавили ещё одно требование кредитора. Арбитраж Астраханской области включил в реестр претензии частного лица на сумму свыше 94 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Включить требования Чувашян Ашота Гарушовича в третью очередь реестра требований кредиторов открытого акционерного общества «ССЗ «Красные Баррикады» в размере основного долга — 70 000 000 руб. и процентов за пользование займом — 24 328 290 руб. 29 коп. В остальной части требований — отказать», — отмечается в определении суда.

Напомним, судостроитель работает в России порядка 130 лет, но в 2016—2017 годы его финансовое положение начало стремительно ухудшаться. По факту этого было возбуждено уголовное дело и теперь бывшему директору предстоит ответить по десятку уголовных статей — от преднамеренного банкротства до невыплаты зарплаты. Судом фигурант был осуждён на семь лет колонии общего режима и крупный штраф.

Юрлицо продолжают банкротить, но мощности предприятия возобновили работу после двухлетнего простоя с декабря 2019 года. До конца 2020 года на завод планируют принять около 600 работников.

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