Астрахань, 16 марта 2020, 03:02 — REGNUM В рамках дела о банкротстве одной из старейших судостроительных верфей Астраханской области — ОАО «Судостроительный завод «Красные Баррикады» в реестр добавили ещё одно требование кредитора. Арбитраж Астраханской области включил в реестр претензии частного лица на сумму свыше 94 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, судостроитель работает в России порядка 130 лет, но в 2016—2017 годы его финансовое положение начало стремительно ухудшаться. По факту этого было возбуждено уголовное дело и теперь бывшему директору предстоит ответить по десятку уголовных статей — от преднамеренного банкротства до невыплаты зарплаты. Судом фигурант был осуждён на семь лет колонии общего режима и крупный штраф.
Юрлицо продолжают банкротить, но мощности предприятия возобновили работу после двухлетнего простоя с декабря 2019 года. До конца 2020 года на завод планируют принять около 600 работников.
Как верфь загоняли в долговую ловушку: скандальное дело «Красных Баррикад»