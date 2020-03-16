Хух-Хото, Китай, , 02:12 — REGNUM Все большее число грузовых поездов проходит через крупнейший сухопутный порт на границе Китая и Монголии, сообщает агентство Синьхуа.

Порт Эрэн-Хото, расположенный во Внутренней Монголии на севере Китая зафиксировал 295 пересечений границы грузовыми поездами, движущимися по направлению Китай — Европа по данным на 13 марта. Этот показатель на 20,4% выше, чем годом ранее.

Среди них 188 поездов въехало на территорию Китая, что на 27,6% выше в годовом исчислении и 107 поездов покинуло пределы Китая, что, в свою очередь выше на 9,5%, сообщили в компании China Railway Hohhot Group Co., Ltd.

Всего за 2020 год между Китаем и странами Европы было перевезено через порт Эрэн-Хото в общей сложности 30 тыс. стандартных контейнеров с грузами, что на 61,3% выше, чем годом ранее.

Отметим, что Эрэн-Хото является краеугольным портом грузового железнодорожного сообщения между Китаем и Европой. Здесь обеспечиваются процедуры таможенной очистки грузов, карантинный досмотр поездов, перевалка грузов и так далее.