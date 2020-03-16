Урумчи, Китай, , 01:53 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая выделил в общей сложности 2,4 млрд юаней (около $338 млн) на борьбу с распространением нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Часть средств была потрачена на лечение 76 пациентов, зараженных вирусом в регионе, а также на поддержание медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с эпидемией, сообщили в региональном департаменте финансов.

Средства были также использованы на оказание помощи тем, кто пострадал в результате вспышки эпидемии. В то числе речь идет о предприятиях, а также инвалидах или людях, оказавшихся в нужде из-за перебоев в поставках продовольствия.

Кроме того, местные власти выделили 65 млн юаней на поддержание телекоммуникаций и более 4 млн юаней — на субсидирование логистических затрат на перевозку овощей, направленных в регион из-за его пределов.