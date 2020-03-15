Нижний Новгород, , 21:49 — REGNUM В ФАУ «Главгосэкпертиза России» до 30 апреля продлили экспертизу проектно-сметной документации по строительству нижегородского низконапорного гидроузла. С соответствующим ходатайством выступило руководство Росречморфлота (Федеральное агентство морского и речного транспорта).

Проект строительства объекта был сдан на экспертизу в августе 2019 года, однако окончательный срок выдачи заключения по проекту неоднократно продлевался в связи с необходимостью устранения замечаний, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье». Издание уточняет, что в этот раз экспертиза продлена «в виду особой важности проекта».

Напомним, проект низконапорного гидроузла был предложен нижегородскими властями как альтернатива подъёму Чебоксарского водохранилища до проектной отметки в 68 метров (в настоящее время станция эксплуатируется на 63-й отметке). Нижегородские власти назвали гидроузел единственным выходом для решения проблемы с судоходством на участке Волги, затраты оцениваются в 43 млрд рублей. При этом проект вызвал массовый протест населения, так как, по мнению активистов и экспертов, грозил экологическими проблема и затоплением ряда территорий. В качестве альтернативы предлагалось создание третьего шлюза — выше двух действующих. Проблема с уровнем воды и необходимостью нормировать судоходство затрагивает также интересы Чувашии и Марий Эл.

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По данным Приволжской транспортной прокуратуры более 30 млн рублей, выделенных на проектирование Нижегородского низконапорного гидроузла, было выведено через фирмы-однодневки. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и по ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»). В надзорном ведомстве отмечали, что сумма средств в ходе расследования может многократно увеличиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выводы об опасностях, которые могут возникнуть при реализации проекта в том виде, в котором это предлагается сегодня, представили во Всероссийском научно-исследовательском институте гидротехники им. Веденеева (ВНИИГ).

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В частности, учёные отмечают, что проект несёт социальные, экологические и техногенные риски. После завершения строительства «любой паводок обеспеченностью 10% и выше будет приводить к более высокому затоплению территории на участке от Городца до створа ННГу, чем в сегодняшних условиях. Отсутствие мероприятий по защите территории от затопления и подтопления в зоне притоков Волги приведет к увеличению затапливаемых и подтапливаемых территорий». По словам главы ВНИИГ Романа Орищука, расчеты и решения приняты с отклонением от нормативных документов, а сам проект не проходил экологическую экспертизу.

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