15 марта 2020 | Время чтения 3 мин

Галина Смирнова, , 19:35 — REGNUM Паника — плохой советчик! Так новый генеральный директор госкорпорации ДОМ. РФ побежал впереди паровоза — ЦБ еще не принял решения, будет ли повышать ключевую ставку, а Виталий Мутко уже выступил с предупреждением о возможном повышении ставок по ипотеке. Если судить по его словам о том, что сейчас банки выдают ипотечные кредиты «себе в убыток», то можно решить, что глава ДОМ. РФ переживает за банки, а не за доступность ипотеки и, соответственно, президентское поручение о расширении доступа россиян к комфортному жилью. Возможно, это предостережение является в очередной раз страховкой на случай невыполнения поручения Президента, как и прошлогодние предложения Мутко о снижении целевых показателей нацпроектов.

Недобросовестная паника, коммерческо-бытовая Lagerco.com

Между тем заметим, кризис — самое время для развития отечественной экономики. Строительный рынок — как никакой другой менее всего зависим от импортных составляющих, и слабый рубль позволит дать толчок этому рынку к развитию, а заодно и запустить механизмы развития смежных отраслей, так сказать, начать налаживать производство собственных гвоздей, ведь даже они у нас китайские.

Переживать за банки не стоит! Только неразумные из них могут повышать ставки, тормозя тем самым экономику, возможность развивать которую нам представил кризис. Напомним, что буквально в следующем году на рынок России придут международные финансовые монстры: уже известно о том, что иностранные страховые компании могут с 2021 года начать работать в России в качестве филиалов. Скорее всего, вслед за ними придут филиалы иностранных банков, маржа которых от предоставляемых ими финансовых продуктов настолько низкая по сравнению с российской, что они с лихвой и очень быстро «оттяпают» львиную долю российских клиентов у наших банков. В этом нет никаких сомнений. Поэтому повышать российским банкам сейчас ставки как минимум не разумно. Лучше бы заполучить себе как можно большую долю клиентов, а не «воротить нос» в поисках большей прибыли, сокращая при этом клиентскую базу.

Возможно, именно прогноз Мутко и вызвал рост ставок по ипотеке в некоторых банках или намерения их повысить. Ведь обоснований для этого решения пока нет никаких. Заметим еще раз, ЦБ не сообщал о повышении ключевой ставки. Если это и произойдет, то будет означать, что ЦБ преднамеренно решил тормозить экономику в ту самую пору, когда представилась возможность ее развивать. Тем более, что сам ЦБ неоднократно заявлял о прочности финансовой системы России на случай кризисных явлений. Так что сейчас самое время проверить ее на прочность и продолжить реализацию намеченных в нацпроектах планов, разве что с пометками в отдельных из них — тех, которые зависят от импортных технологий.

Виталий Мутко Kremlin.ru

Если участники российской экономики продолжат заниматься самой обычной спекуляцией, как это обычно происходит в кризисы, то она никогда не выберется из порочного круга, где многое зависит от цен на нефть, доллар и в принципе от западных комплектующих.

Вся эта паника, связанная с фондовыми рынками и падением котировок — не стоит выеденного яйца. Что если акции снижаются в цене в пределах искусственно раздутых ранее величин? Такие «искусственные» трюки позволял им выполнять механизм IPO. Тренды мировой экономики говорят о развитии экопроектов и в пользу реального сектора экономики. В этом ракурсе, будущего у до сих пор искусственно раздуваемых компаний нет, а значит, и не стоит идти на поводу у паники и пытаться поддержать и увеличить с ее помощью их позиции. Российские банки, пытающиеся заработать на панике больше прибыли, могут прийти к краху в самое ближайшее время, поэтому связывать с ними свое будущее и экономические проекты не стоит и особенно — скупать их дешевеющие акции.