Москва, , 17:05 — REGNUM О развитии внутреннего туризма можно забыть, если пандемия коронавируса COVID-2019 в мире будет продолжаться. Об этом 15 марта сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в интервью RT.

«Внутренний туризм в значительной степени зависит от наличия денежных средств у российских граждан… Но коронавирус такая вещь, которая не прогнозируема. И что будет, например, на Черноморском побережье, мы пока не знаем. Если пандемия будет продолжаться, то о развитии внутреннего туризма тоже придётся забыть», — отметил эксперт.

Курносов подчеркнул, что уже на данном этапе в туристической отрасли России существуют серьезные проблемы. Об этом говорят статистические данные марта-апреля текущего года, согласно которым число иностранных туристов, приезжающих в Россию, снизилось в десять раз.

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Что касается выездного туризма, то его перспективы тоже туманны, так как традиционно граждане России выезжали на майские праздники в страны ЕС и Турцию, большинство из которых закрыли свои границы в связи с пандемией коронавируса, отметил он.

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Напомним, ранее почетный глава Российской ассоциации туриндустрии Сергей Шпилько сообщил, что туристическая отрасль вошла в зону небывалого риска в связи с ограничениями для ведения бизнеса из-за коронавируса.

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