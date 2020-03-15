Уфа, , 15:00 — REGNUM В Уфе объявлены имена победителей полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Финалистами стали 14 участников из 6 регионов России: 6 — из Республики Башкортостан, 4 — из Свердловской области, а также по одному победителю из Курганской, Московской, Тюменской и Челябинской областей.

В столице Башкирии состоялся региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства, получивший название «От Урала до Поволжья». В нем приняли участие 89 конкурсантов из 12 регионов России, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

В течение двух дней участники конкурса презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства, выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания. По итогам конкурсантыполучили обратную связь и экспертную оценку.

«В Башкортостане всегда любили встречать гостей. В последние годы мы стараемся развивать туристическое направление системно, как одну из важнейших отраслей нашей экономики. Поэтому проекты и предложения участников конкурса для нас очень важны и интересны, — отметил глава Башкирии Радий Хабиров в ходе презентации проектов в сфере туризма, которые подготовили полуфиналисты всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», — В республике сейчас решается множество разноплановых задач в сфере туризма: идет строительство музейных комплексов, развивается туристическая инфраструктура и сфера услуг. Мы готовы помогать предпринимателям, которые хотят идти в это направление, — выделять земельные участки, подводить необходимые коммуникации, предоставлять другие меры поддержки».

Глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров объявил о решении учредить республиканский грант для победителя полуфинала «От Урала до Поволжья», который можно получить в случае реализации проекта на территории Башкирии.

«Необходимо понимать, что победили в этом состязании на самом деле вы все. В первую очередь вы превзошли уже самих себя, поскольку приняли участие в этом конкурсе, а значит, для себя приняли решение развиваться. Все проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей» — конкурсы саморазвития различных направлений и областей. Я поздравляю вас с окончанием этого полуфинала и желаю, чтобы дни, проведенные на «Мастерах гостеприимства», стали для вас стимулом к дальнейшему развитию и свершениям», — сказал на церемонии закрытия полуфинала заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Олег Машковцев.

«Полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» в Уфе получился очень интересным. Жюри пришлось серьезно поработать, чтобы выбрать тех, кто поедет на финальную «Битву мастеров». Две участницы победили не только в конкурсных испытаниях, но и в треке проектов. В итоге 14 лучших участников поедут на финал сражаться за право называться «мастером гостеприимства», — рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.