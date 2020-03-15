Вашингтон, , 08:57 — REGNUM В ближайшее время несколько стран вынуждены будут объявить дефолт, как это недавно было сделано Ливаном. Об этом в интервью порталу «Зеркало недели» заявил руководитель отдела рынок в J.P. Morgan InternationalДэвид Стаббс.

Стаббс не стал уточнять, какие именно страны объявят дефолт по его мнению, но он отметил, чтобы обычно спустя пару лет после дефолта рынки обычно вновь открывают свои двери для таких государств.

Кроме того, Стаббс отметил, что в последнее время штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами стали ниже, а дефолт по сути стал большей проблемой для тех, кто дал деньги в долг.

«Проблема страны, как правило, не в самом дефолте, а в его причинах. Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе», — отметил руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International.

К примеру, если страна не может сразу найти средства для погашения облигаций, то она вынуждена идти на кране непопулярные шаги во внутренней политике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе премьер-министр Ливана Хасан Дияб заявил, что его страна не будет платить долги по евробондам, так как денег совершенно нет. Дияб также объявил о начале переговоров с кредиторами по реструктуризации долгов.

Напомним, что накануне в J.P. Morgan заявили, что мировую экономику ждет глобальная рецессия из-за эпидемии коронавируса.