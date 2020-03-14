Ташкент, , 21:51 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому к реформированию строительной отрасли будут привлечены международные эксперты и консультанты, передает корреспондент ИА REGNUM.

Минфину республики поручено в месячный срок оказать содействие Министерству строительства Узбекистана в таких экспертов и консультантов, которые окажут содействие в разработке и пересмотру национальных нормативных документов в сфере строительства.

Кроме того, Минфину поручено в месячный срок обеспечить выделение Министерству строительства 15 миллиардов сумов (один доллар — 9500 сумов) за счет средств Резервного фонда правительства для разработки и пересмотра национальных нормативных документов в 2020 году, а также оплаты услуг международных экспертов и консультантов.

«При разработке параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2021−2023 годы предусматривать выделение необходимых средств для разработки и пересмотра национальных нормативных документов в сфере строительства», говорится в указе.