Москва, , 17:19 — REGNUM В России крупные финансово-кредитные организации начали поднимать ставки по ипотеке на фоне экономической ситуации, вызванной падением цен на нефть и ослаблением рубля. Об этом 14 марта сообщают «Ведомости».

По данным издания, ипотечные кредиты уже стали дороже в двух российских банках — в «Юникредит банке» (до 10,4−13,5% годовых) и Транскапиталбанке (ТКБ).

«ТКБ повысил ставки по всем программам, кроме «семейной ипотеки», на 1,5 п. п. до 9,99−10,29%. Также он повысил ставку кредита на любые цели под залог имеющегося жилья на 1,5 п. п. до 15,49−16,49%», — цитирует издание руководителя отдела мониторинга банковских продуктов для физических лиц маркетингового агентства Marcs Наталию Исаенко.

Кроме этого, не исключают повышения ставок по ипотечному кредитованию и в других банках страны. Среди которых «Альфа-банк», Росбанк, «ФК Открытие», Райффайзенбанк. В «Абсолют банке» уже рассматривают возможность увеличения ипотечной ставки на 1 — 2%.

В ряде финансово-кредитных организаций сообщили журналистам, что не принимали решение по корректировке ставок. Так, в ВТБ, МКБ, «Уралсибе», «Зените» и СМП-банке сообщили, что будут продолжать следить за рыночной ситуацией, исходя из которой будут приниматься дальнейшие решения по изменению ставок по ипотеке.

Отказались от комментариев изданию в Сбербанке, Газпромбанке и банке Дом.РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в России в 2019 году доля одобренных банками заявок на кредиты по сравнению с 2018 годом в целом снизилась на 4% — с 41% до 37%.

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