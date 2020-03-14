Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase считает, что в 2020 году мир ожидает глобальная рецессия из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет издание Business Insider.

В JPMorgan Chase отмечают, что за последние недели ожидания того, что пандемия коронавируса окажет существенное влияние на мировую экономику «резко изменились».

Если поначалу, когда эпидемия распространялась в основном в Китае, бизнес не очень обращал внимание на коронавирус, то когда произошло распространение по 120 странам мира, не обращать на это внимания стало просто невозможно.

В итоге мировой фондовый рынок обвалились, причем так сильно, как не обваливался и в 2008 году.

По данным JPMorgan Chase, мировую экономику ждет рецессия. По оценкам, ВВП США в первом квартале 2020 года может упасть на 2%, а во втором — на 3%. ВВП Евросозоны может упасть на 1,8% и 3,3% соответственно.

Возможно, пик эпидемии коронавируса в Китае уже пройдет, а также в ряде других стран, где вспышка была зафиксирована относительно рана, но вот в странах Евросоюза и США все только начинается.