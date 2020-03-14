Москва, , 13:35 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что при текущих ценах на нефть дефицит федерального бюджета оценивается его ведомством на уровне 0,9% ВВП. Об этом Силуанов заявил сегодня, 14 марта. выступая на заседании Совета Федерации.

По словам Силуанова, нефтегазовые доходы России из-за падения цен на нефть сократятся на 2 трлн рублей. Но если бы эти доходы были получены, то большая их часть была бы направлена в Фонд национального благосостояния. Теперь же фонд просто не будет пополнятся.

Также Силуанов отметил, что в 2020 году планировался профицит бюджета на уровне 0,8% ВВП. Однако теперь возможен дефицит на уровне 0,9 — 1% ВВП.

Инфляция по словам Силуанова останется на том же уровне — порядка 4%.

Глава Минфина подчеркнул, что несмотря на возникшие трудности, нет никаких оснований для того, чтобы сокращать обязательства государства запланированные в рамках трехлетнего бюджета.

Текущих резервов России при сохранении цен на нефть в районе $30−35 за баррель хватит на шесть лет.