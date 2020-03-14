Москва, , 13:11 — REGNUM Новый российский космический корабль для операций на околоземной орбите будет разработан на базе проекта «Орёл», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, специалисты Роскосмоса приступят к разработке технического задания под этот проект после 16 марта. Ожидается, что в основу нового проекта ляжет другой разрабатываемый космический корабль — «Орёл».

Космический корабль «Орёл» (ранее известный как «Федерация») разрабатывается для полётов на околоземную орбиту, а также за её пределы, в частности, к Луне. Новый корабль призван заменить используемые для обслуживания Международной космической станции корабли серий «Союз» и «Прогресс», поэтому будет существенно легче «Орла». Для запусков нового корабля планируется использовать ракеты-носители семейства «Ангара».

Напомним, первый полёт пилотируемого корабля серии «Союз» состоялся в 1967 году. В настоящее время для доставки экипажей на МКС используются корабли в модификации «Союз МС», первый из которых был запущен в 2016 году. Доставка грузов на орбитальную станцию осуществляется с помощью кораблей серии «Прогресс». Запуск первого корабля серии был произведён в 1978 году, пуск первого корабля в использующейся модификации «Прогресс МС» — в 2015 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российские специалисты должны начать разработку нового корабля для работ на низкой околоземной орбите.

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