Ханты-Мансийск, , 12:14 — REGNUM В Югре 516 обманутых дольщиков получили жильё. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Введено в эксплуатацию шесть проблемных домов в Лангепасе, Нефтеюганске, Сургуте, Ханты-Мансийске и Сургутском районе.

Вместе с тем, в план-график дополняется ещё один проблемный объект в Сургуте с 84 участниками долевого строительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года будут решены проблемы ещё 500 обманутых дольщиков Сургута. Для достройки дома № 3 в 31 «Б» микрорайоне найден инвестор, готовый завершить возведение многоэтажки и вложить более 7 млрд рублей в развитие 35 «А» микрорайона. Взамен инвестор ООО «ТЭК Инвест Добыча» получает в аренду без проведения торгов 13 муниципальных земельных участков в микрорайоне 35 «А».

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