Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Министерство юстиции США начало расследование в отношении китайской компании ZTE по подозрению в подкупе чиновников нескольких стран. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По данным агентства, министерство юстиции США расследует несколько возможных случаев подкупа иностранных чиновников представителями ZTE для получения преимуществ в международных операциях. Конкретные страны, в которых ZTE могла подкупать чиновников, не называются.

«ZTE полностью привержена выполнению своих правовых и нормативных обязательств. Главный приоритет руководящей команды компании — сделать ZTE надежным и надежным деловым партнером на мировом рынке, и компания гордится огромного прогресса, которого она достигла», — прокомментировал представитель ZTE.

Компания ZTE является вторым (после Huawei) по величине производителем телекоммуникационного оборудования в Китае. В 2017 году министерство торговли США обвинило компанию ZTE в поставках технологий в Иран и КНДР в обход торговых санкций. Руководство компании признало вину и выплатило самый большой штраф за нарушение экспортного контроля в истории США в размере $1,19 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта президент США Дональд Трамп подписал закон о запрете использования оборудования китайских производителей Huawei и ZTE американскими телекоммуникационным компаниями.

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