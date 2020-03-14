Москва, , 11:49 — REGNUM Политика накопления резервов министерства России полностью себя оправдала. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.

«Когда министерство финансов и лично министр Антон Германович проводили линию на то, что нужна макроэкономическая, макрофинансовая стабильность, вы вспомните, сколько экспертов разных, критиковали, что вот всё складывают в кубышку, неправильную политику ведут. А вот сегодня мы убедились, эксперты правы или министерство финансов», — заявила Матвиенко.

«На самом деле Россия подошла — а это точно будет глобальный мировой экономический кризис, это все предсказывают, и он уже начался в тех проявлениях, которые мы видим, — Россия подошла к этой серьёзной ситуации подошла наиболее подготовленной, я согласна здесь с Антоном Германовичем, по сравнению с другими, как мы говорим, нефтяными государствами. И в этом, безусловно, заслуга и президента, который обращал на это внимание, и правительства», — подчеркнула она.

Россия не «судорожно сокращает расходы бюджета», а уверенно себя чувствует, и в этих сложных условиях принимает изменения в федеральный бюджет, существенно увеличивая расходы на социальную поддержку граждан, подчеркнула спикер Совфеда.

«Назовите ещё хоть одну страну в мире, которая сейчас это делает? Все судорожно ищут, как бы им сократить расходы по тем или другим статьям. А мы себя уверенно чувствуем. Мы говорим, что даже при нынешних низких ценах минимум запас на шесть, а то и десять лет спокойной реализации всех взятых государством на себя обязательств перед населением. За это хочется отдельно сказать слова благодарности министерству финансов, которое твёрдо отстаивало позицию», — добавила Матвиенко.