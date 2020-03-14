Москва, , 12:00 — REGNUM Совфед одобрил пакет законов о покупке акций Сбербанка у Центробанка правительством РФ в лице Минфина, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Покупается 52,3% обыкновенных акций Сбербанка. Приобретение акций Сбербанка будет осуществляться в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Продажа обыкновенных акций Сбербанка осуществляется на рыночных условиях по средневзвешенной цене этих акций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи.

Акционерное соглашение в рамках сделки по продаже контрольного пакета Сбербанка будет действовать три года.

С учетом новых рыночных условий ЦБ получит 300 млрд рублей вместо обозначенных ранее 700 млрд рублей. Рынок сильно просел, констатировали в Минфине.

Читайте ранее в этом сюжете: Совфед обсудит социальные поправки в бюджет-2020 и акции Сбербанка