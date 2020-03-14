Москва, , 11:42 — REGNUM Министерство финансов России должно обеспечить исполнение социальных обязательств в регионах России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.

«Субъект субъекту рознь. Казалось бы, пять процентов софинансирования субъекта или по другим статьям больше — вроде бы как и немного, но для некоторых субъектов всё равно чувствительно», — заявила Матвиенко.

«Чтобы у нас не провалились регионы, Антон Германович, просьба к Вам ещё раз, просьба точечную донастройку делать по каждому субъекту с тем, чтобы все социальные обязательства, которые предложены президентом, безусловно, везде на местах исполнялось. Чтобы нигде не было никаких сбоев», — продолжила она.

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