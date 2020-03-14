Москва, , 11:36 — REGNUM Ожидающаяся рецессия в Китае скажется на мировой экономике и на товарах, которые экспортирует РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в Совфеде.

«Мы видим негативную ситуация в Китайской Народной Республике, вполне возможно по первому кварталу будет рецессия, поэтому, конечно, это будет сказываться на росте мировой экономики и на товарах, которые экспортирует Российской Федерация. Мы живем, что называется, вместе с миром, и, безусловно, это может влиять на ситуацию в России, — заявил Силуанов.

В этой связи он предлагает создавать стимулы для российской экономики. В целом же, министр видит ответ на вопрос о борьбе с кризисом в национальных целях и национальных проектах.

«Нельзя опаздывать с реализацией этих мер, у нас сейчас нет такого права», — отметил Силуанов.