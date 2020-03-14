Москва, , 11:26 — REGNUM Даже несмотря на новые менее благоприятные макроэкономические условия, регионы смогут пользоваться предоставлением налоговых вычетов для инвесторов, а федеральный бюджет будет покрывать выпадающие доходы, как и предполагалось ранее. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

«В поправках в бюджет предусмотрели, об этом говорилось, дополнительные ресурсы на то, чтобы регионы чаще пользовались возможностью предоставления налоговых преференций для инвесторов. Так называемые инвестиционные налоговые вычеты. И мы предусмотрели соответствующие ресурсы, чтобы компенсировать регионам снижение доходов возможных кратковременных от реализации такого рода мер», — заявил Силуанов.

«Здесь предложения и о реструктуризации кредитов и направления средств на новые инвестиции. Здесь и меры по инвестиционному налоговому вычету, и целый ряд других предложений, которые у нас содержатся в национальных проектах, в тех решениях, которые есть в послании», — подчеркнул он.

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