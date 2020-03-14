Москва, , 11:24 — REGNUM Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин допустил необходимость помощи регионам в рамках борьбы кризисом, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

«Если кризис будет разворачиваться, то потребуется дополнительная поддержка отраслям экономики. Но я бы ещё добавил — субъектам Российской Федерации. Об этом мы узнаем чуть позже по мере того, как мы оценим последствия рынка», — сказал Кудрин в Совфеде.

Глава Минфина Антон Силуанов анонсировал помощь ряду отраслей экономики в связи с коронавирусом и с кризисом в экономике.

«Если регионам будет сложно, правительство, конечно, подставит плечо», — сказал он.

Так, помощь уже получила Еврейская автономная область, указал министр.