Москва, , 11:23 — REGNUM Даже в том случае, если оправдается негативный сценарий по ценам на нефть, накопленных ресурсов в России хватит для того, чтобы федеральный бюджет шесть лет выполнял взятые на себя обязательства без каких-либо заметных сокращений по тем или иным статьям расходов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

«Даже при текущих ценах на энергоносители нам ресурсов хватит на срок около шести лет. При действующих наших обязательствах. Поэтому у нас сегодня нет никаких оснований говорить о том, что мы те обязательства, которые предусмотрели в трёхлетке, будем сокращать, будем снижать те параметры бюджета», — заявил Силуанов.

По его словам, правительство России всегда ставит перед собой задачу расставления приоритетов по расходам и стимулировании развития экономики.

«Наши действия с точки зрения каких-то мер по улучшению структуры бюджета, рационализации расходов — они будут осуществляться. Но они не затронут те решения, которые мы сегодня обсуждаем. Это, безусловно, для нас приоритет», — указал министр.

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