Москва, , 11:41 — REGNUM Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет на 2020−2022 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Основные параметры главного финансового документа страны корректируются, но в целом изменения призваны обеспечить реализацию мер в рамках послания президента РФ Федеральному собранию.

Речь идет о предоставлении права на маткапитал в размере 466 617 рублей семьям, в которых, начиная с 1 января 2020 года, родился (был усыновлен) первый ребенок. В случае рождения (усыновления) в таких семьях второго ребенка увеличения указанного размера на 150 тыс. рублей.

Предполагается предоставление средств маткапитала в размере 616 617 рублей при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 г. второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 г. не возникло.

Счетная палата РФ подтверждает обоснованность расчетов изменения бюджетных ассигнований на 2020 год, а также предлагаемых изменений на 2021 — 2022 годы.

Совфед одобрил и изменения бюджета Пенсионного фонда России на 2020−2022 года.