Москва, , 11:12 — REGNUM Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о финансировании мер по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

«Если будут приниматься решения, требующие дополнительного финансирования, будем задействовать наши ресурсы, специально для этого созданные, это Резервный фонд правительства Российской Федерации», — сказал Силуанов в Совфеде.

ВОЗ объявил пандемию по коронавирусу.

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