Москва, , 10:52 — REGNUM Экономика России имеет достаточно высокий запас прочности, чтобы пройти период низких цен на нефть без значительных для себя последствий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

«В случае если падают цены на нефть, мы защищены от изменений и бюджетных наших планов, и в целом экономика у нас адаптируется. Почему? Потому что в основном это коснётся нефтегазовых компаний, они имеют хорошие подушки безопасности, накопили достаточных ресурсов за последние годы, когда цены на нефть находились на высоких отметках», — заявил Силуанов.