Амстердам, , 08:54 — REGNUM Правительство Нидерландов 13 марта объявило о закрытии воздушного пространства страны для самолётов из стран, которые наиболее страдают от вспышки вируса COVID-19. Речь идёт о таких странах, как Китай, Иран, Италия и Южная Корея.

Воздушное пространство Нидерландов закрыто для самолётов из этих стран начиная с 13 марта 18:00 часов по местному времени. Мера будет действовать в ближайшие две недели.

Список опасных стран в настоящий момент состоит из Китая, Ирана, Италии и Южной Кореи, однако он будет ежедневно уточнятся на основании рекомендаций экспертов.

Голландские власти также изучают вопрос, каким образом репатриировать голландцев, находящихся сейчас в странах риска. Голландцам, находящимся в Италии, в Министерстве инфраструктуры посоветовали самим найти альтернативные виды транспорта для возвращения в Нидерланды.

Эксперты уже днём ранее советовали правительству приостановить полёты из стран, где произошла крупная вспышка вируса COVID-19, что бы таким образом избежать «импорта пациентов». Однако такая мера, к удивлению депутатов парламента, не вошла в пакет мер, обнародованных 12 марта.

По словам премьер-министра Марк Рютте, правительство не могло сразу запретить полёты из-за граница, пока не было выяснено, не скажется ли запрет на импорте важных товаров, например лекарств.