Амстердам, , 08:51 — REGNUM На пресс-конференции 13 марта по итогам еженедельного совещания Совета министров премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал сограждан отказаться закупать в больших количествах продукты питания и лекарства.

Рютте подчеркнул, что нет никакой необходимости запасаться продуктами, поскольку товаров в магазинах хватает. Кроме того, он призвал подумать о тех, кто работает в медицинских и социальных учреждениях, в полиции или в системе образования. По его словам, из-за действий сограждан они после работы грозятся столкнутся с пустыми магазинными полками.

Ранее зонтичная организация супермаркетов сообщила, что после объявленных 12 марта дополнительных мер по борьбе с вирусом COVID-19 в магазинах наблюдается больше покупателей, чем обычно.

Супермаркеты подтвердили, что они обеспечены товаром, и также призвали не запасаться продуктами.

В ходе пресс-конференции Рютте также призвал соблюдать обнародованные 12 марта меры. Он заметил, что, те, кто не находит в последних событиях причин для беспокойства, должен по крайней мере подумать об уязвимых группах населения.

Кроме того, он повторил, что в настоящий момент с точки зрения здравоохранения нет оснований закрывать школы. Он подчеркнул, что закрытие школ вызвало бы осложнения для родителей, занятых в системе здравоохранения, уходе за престарелыми, в полиции и в пожарных службах.