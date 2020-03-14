Эр-Рияд, 14 марта 2020, 07:53 — REGNUM Саудовские авиакомпании перестанут выполнять международные рейсы в течение двух недель из-за распространения нового коронавируса, сообщила 14 марта пресс-служба министерства иностранных дел Саудовской Аравии.
«Правительство королевства приняло решение приостановить выполнение международных рейсов на две недели (начиная с воскресенья 15 марта)», — объяснили представители ведомства на официальной странице в Twitter.
Двумя днями ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что число зараженных коронавирусом COVID-19 на территории королевства выросло до 45 человек. Ранее в стране ввели крупный штраф для граждан, сообщающих ложные сведения о себе по прибытии в страну.
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