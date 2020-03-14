Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Акции Alphabet Inc (родительская компания Google) выросли на 9% по итогам торгов 13 марта, сообщает Reuters.

В этот же день стало известно об участии специалистов Google в разработке специального сайта для тестирования людей на заражение коронавирусом. На этом сайте все желающие смогут пройти опрос, при выявлении симптомов коронавируса им будет предложено заехать в ближайшую лабораторию для проведения теста.

«Я хочу поблагодарить Google. Google помогает в разработке веб-сайта, и в отличие от прошлых веб-сайтов это будет сделано очень быстро…», — заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее действующий президент США неоднократно выступал с критикой компании Google и её информационных продуктов. В частности, он отмечал, что поисковая система Google замалчивает положительную информацию об его деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта президент США Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавируса COVID-19.