Ялта, Крым, , 07:52 — REGNUM В Ялте объявлены имена победителей полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Финалистами конкурса стали 16 участников из 7 регионов: 8 — из Республики Крым; по 2 — из Севастополя и Санкт-Петербурга, а также по одному финалисту из Москвы, Московской, Тюменской и Ростовской областей.

В течение двух дней участники конкурса презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания. По итогам конкурсантыполучили обратную связь и экспертную оценку.

«Люди, которые выбрали профессию в индустрии гостеприимства, привыкли вкладывать в работу душу, силы, чтобы у каждого, кто приезжает в нашу страну, кто путешествует по России, оставались насыщенные и яркие впечатления. Все проекты, представленные на полуфинале, по-своему уникальны, интересны, каждый участник, кто дошёл до этого этапа, сумел показать новизну, оригинальность и свой профессионализм. Все вместе мы делаем большое дело и представляем большую отрасль. Надеюсь, знания, полученные на этом конкурсе, помогут вам в дальнейшей работе. От себя могу сказать, что полуфинал в Крыму прошел ярко. Как и должно быть, ведь мы находимся на одной из самых дружелюбных и комфортных для путешественников земле», — сообщил наставник конкурса, генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa, президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Грант Бабасян.

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«Этот полуфинал получился очень жарким, и не только из-за теплого крымского солнца и радушного гостеприимства. Нам было очень сложно определить те проекты, которые в итоге вышли в финал — все достойны победы, жюри совещалось до последнего, выбирая сильнейших и достойнейших. И то, что здесь победили не только крымчане и севастопольцы, лишний раз показывает: Крым — это точка притяжения для всей России», — отметил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.

Он также рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что на данный момент прошло шесть из девяти запланированных полуфиналов конкурс, в ближайшее время пройдут полуфиналы в Иркутске, Салехарде и Калининграде. В каждом полуфинале принимает участие по 100 — 115 человек, таким образом, через полуфиналы уже прошло более 600 человек со своими проектами, около 100 стали финалистами.

«Я безумно переживала за каждого из участников, за эти дни вы и правда стали для меня друзьями. Я желаю всем вам удачи, сил и вдохновения для того, чтобы реализовать свои проекты до конца. Верю, что каждый из вас сможет стать победителем в своем городе, в своем регионе, в своем сегменте. Удачи вам!», — напутствовала участников генеральный директор ФГУП «Президент-Отель» Кира Захарова.

«Мне приятно сегодня присутствовать здесь и почувствовать себя настоящим «Мастером гостеприимства», понять, что есть еще над чем работать и мне, и каждому из вас. Хочу поблагодарить всех присутствующих за ваш талант, идеи и профессионализм. Я уверена, что впереди нас всех ожидает еще множество побед и возможностей», — отметила заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Юлия Мартыненко.

В рамках полуфинала конкурса состоялись встречи и мастер-классы с приглашенными экспертами отрасли.

Сергей Шуклин, президент Конгресс Визит Бюро Сочи, директор компании РЕИНФО, провел для полуфиналистов конкурса личный мастер-класс. На нем он подробно описал механику конкурса, уделив особое внимание разбору самых популярных ошибок, которые совершают конкурсанты при презентации своих проектов.

«У вас будет лишь 4 минуты, чтобы произвести достойное впечатление и получить возможность не на словах, а на деле реализовать свои проекты. Вы должны быть максимально собраны, уверены в себе и убедительны. Начинайте свое выступление с презентации, не тратьте отведенное вам время на пустые слова. Не бойтесь уточняющих вопросов со стороны жюри. Отвечая на них, вы увеличиваете свои шансы на победу. И самое важное — помните, что конкурс сам по себе это не заключительный этап, но стартовая площадка для реализации вашего проекта», — отметил президент Конгресс Визит Бюро Сочи, директор компании РЕИНФО Сергей Шуклин.

Региональные полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства» уже состоялись в Сочи, Туле, Самаре, Пятигорске, Уфе и Ялте. В марте они также пройдут в Салехарде, Калининграде и Иркутске. Лучшие участники сразятся за звание «Мастеров гостеприимства» в финале конкурса, который пройдет в апреле 2020 года.

Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».