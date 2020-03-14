Москва, , 07:06 — REGNUM Работа некоторых «обеспечивающих» отделов в структуре Минфина России требует оптимизации, говорится в проекте итогового доклада ведомства, подготовленного к расширенному заседанию коллегии министерства.

Составители доклада отмечают, что оптимизация должна затронуть подразделения, которые слишком дорого обходятся бюджету, в частности транспортные отделы, материально-технического снабжения, закупок, некоторые другие.

Главным направлением оптимизации структуры в Минфине называют централизацию «обеспечивающих функций» этих органов и подведомственных им учреждений. Альтернативой централизации может стать передача их полномочий на аутсорсинг.

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