Москва, , 06:08 — REGNUM Туристическая отрасль вошла в зону небывалого риска в связи с ограничениями для ведения бизнеса из-за коронавируса, заявил 13 марта журналистам почетный президент Российской ассоциации туриндустрии Сергей Шпилько.

«Все находятся в зоне небывалого риска, большинство держатся и надеются на поддержку государства», — посетовал он.

По его Шпилько, возможное расширение ограничений в сфере выездного и въездного туризма может привести к сокращениям в турбизнесе и гостиничном хозяйстве.

Днём ранее, напомним, в России приняли решение ограничить с 16 марта авиасообщение со странами Евросоюза в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

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