Лондон, , 23:29 — REGNUM Нефть марки Brent поднялась выше $35 за баррель 13 марта, после объявления президента США Дональда Трампа о введении режима чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса.

К настоящему моменту майские фьючерсы Brent выросли в цене на $1,99 (5,99%), до $35,21 за баррель. Апрельские фьючерсы WTI подорожали на $1,79 (5,68%), до $33,29 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, выступление Трампа и чиновников Белого дома по введению режима чрезвычайной ситуации касалось, в частности, мер экономического стимулирования в связи с глобальной эпидемией коронавируса.

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