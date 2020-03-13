Вашингтон, , 22:50 — REGNUM Власти США освободили от пошлин ряд китайских товаров медицинского назначения из-за ситуации с коронавирусом, передаёт 13 марта The Wall Street Journal.

Как сообщается, торговое представительство Соединённых Штатов удовлетворило запросы на снятие пошлин с целого перечня товаров медицинского назначения, импортируемых из КНР.

Речь идёт, в частности, о защитных халатах, перчатках, медицинских простынях, пакетах для утилизации медицинских отходов и другой подобной продукции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны из-за пандемии коронавируса.

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