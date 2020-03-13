Пекин, , 22:17 — REGNUM Крупная американская компания по производству кофе Starbucks, содержащая по миру сеть кофеен, заявила о намерении построить кофейный инновационный парк в зоне экономического и технологического развития Куньшань в восточно-китайской провинции Цзянсу, сообщает 13 марта Синьхуа.

Агентство также сообщает, что поздравление в адрес участников проекта направил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Предполагается, что парк будет охватывать всю цепочку поставок, в том числе импорт и экспорт, обжарку, упаковку, складирование и распределение продукции, а также обучение персонала. Инвестиции в первую очередь проекта составят 130 млн долларов. Первый в рамках проекта завод собираются запустить в эксплуатацию уже летом 2020 года.

В настоящее время компания Starbucks владеет в материковой части Китая более 4,3 тыс. магазинов с общей численностью персонала в 58 тысяч человек.