Лондон, , 22:12 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит один миллиард евро на борьбу с последствиями пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает 13 марта пресс-служба организации.

Как уточняется, денежные средства будут направлены на поддержку бизнеса в 38 странах присутствия ЕБРР в рамках чрезвычайного «Пакета солидарности». Финансирование получат организации, испытывающие трудности из-за ситуации с коронавирусом.

В ЕБРР отметили, что банк готов к дальнейшему наращиванию мер поддержки, и в случае необходимости на эти цели могут быть выделены дополнительные средства.