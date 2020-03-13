Лондон, , 21:18 — REGNUM Мировой нефтяной рынок нестабилен 13 марта — после роста до $35 и возвращения к $33 Brent пытается закрепиться на $34 за баррель.

К настоящему моменту майские фьючерсы Brent выросли на $1,05 (3,16%), до $34,27 за баррель. Дневной диапазон Brent составляет $32,51 — $35,77 за баррель.

Апрельские фьючерсы WTI выросли в цене на 61 цент (1,94%), до $32,11 за баррель. Диапазон торгов WTI — от $30,34 до $33,87 за баррель.

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